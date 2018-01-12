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| | Женщина, которой муж отрубил руки, рассказала, почему села к нему в машину

Женщина, которой муж отрубил руки, рассказала, почему села к нему в машину

Сегодня, 09:21
Ставшая известной на всю страну Маргарита из города Серпухов, которой супруг из ревности отрубил кисти рук, сейчас находится в больнице на восстановлении. Она до сих пор с ужасом в сердце вспоминает тот страшный день. Она объяснила, зачем тогда села к своему мучителю в машину.
 

 

«Даже в самом страшном сне я не могла что-то такое представить. Когда меня спрашивают, почему же я села в машину к человеку, который раньше угрожал мне ножом, я сразу же отвечаю, что он отец моих детей. Я хотела развода, но адекватного и цивилизованного, считала, что у моих ребят должен быть отец. В последнее время он вел себя нормально. Подвозил мальчиков в детский сад, мы много говорили про кружки и школу», - заявила Маргарита.
 
Стоит добавить, что настоящая кровавая семейная драма разыгралась в Подмосковье 11 декабря прошлого года. 26-летний мужчина увез свою супругу в лес и начал там пытать. В результате он отрубил ей кисти рук, после этого он отвез женщину в больницу, а сам сдался в правоохранительные органы. Хирургам удалось сделать невозможное. Они пришили пострадавшей кисть, вторую руку сохранить так и не удалось. Маргарита, однако, не унывает и пытается жить дальше, уже новой жизнью.
 
«Мой лечащий врач говорит, что рука на сто процентов все равно не восстановится. Тем не менее, это будет моя рука. Я смогу обнимать ей детей, ощущать их. Сейчас я живу вместе со своей мамой, у нее коты так странно смотрят на меня и не понимают, почему я их не глажу. Надеюсь, что скоро смогу. Когда пройдет отек на второй руке, сделаем протез», - заявила женщина.

Николай Офицеров
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