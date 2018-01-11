63-летний насильник оказался на свободе, несмотря на 7 пожизненных сроков

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Что происходит с девочками Джоли-Питт?
От Редактора
Меркурий в очередной раз озадачил учёных.
Следственный комитет Ставрополя накануне предупредил местных жителей о том, что в городе орудует серийный насильник, которого пока что задержать не удалось.
52-летний житель Чувашии подозревается в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы, возбуждено уголовное дело. Об этом информируют правоохранители
Суд Соединенных Штатов Америки, а именно штата Вирджиния, несмотря на доказательства невиновности, отказался отменить два пожизненных срока, вынесенных