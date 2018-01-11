63-летний насильник оказался на свободе, несмотря на 7 пожизненных сроков

В Великобритании 63-летний насильник Антони Имьела оказался на свободе, несмотря на 7 пожизненных сроков. Как сообщает новостное издание VistaNews, его осудили в 2004 году, а теперь родственники жертв преступника возмущены его выходом на волю.

По словам матери одной из пострадавших, она испытывает теперь большой страх и не знает, как выпускать дочь на улицу. Совместно с другими женщина собирается бороться за то, чтобы насильнику всё-таки дали пожизненное заключение.

По данным экспертов в области криминалистики, британские законы такое допускают. Антони Имьела получил право на досрочный выход на волю в связи с хорошим поведением в тюрьме. Стоит отметить, что в числе жертв преступника были школьницы не старше 14 лет.

Ирина Летинская