Автор песни «Продавай наркотики» сел в тюрьму за продажу наркотиков

Популярный рэп-исполнитель из США Майкл Персо, более известный под псевдонимом Montana Millz, получил приговор в размере трёх лет лишения свободы за незаконную торговлю наркотическими веществами. Майкл Персо автор композиции Sell Drugsz (Продавай наркотики).

Александр Вест

В ходе судебного разбирательства музыканту из Род-Айленда предъявили обвинения в незаконной торговле фентанилом, а также героином, а сам подсудимый полностью признал свою вину. Джим Мартин, представляющий интересы прокуратуры, заявил о том, что представители правоохранительных органов организовали тайную слежку за Персо из-за того, что в текстах его песен исполнитель слишком часто упоминал наркотики. Мартин заметил, что слежка за музыкантом велась в течение нескольких месяцев.Адвокат подсудимого хип-хоп исполнителя в ходе судебного слушания использовал текст различных композиций рэпера, чтобы доказать его состоятельность в социальном плане, однако, песню «Продавай наркотики» он не стал упоминать.