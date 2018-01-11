Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Автор песни «Продавай наркотики» сел в тюрьму за продажу наркотиков

Автор песни «Продавай наркотики» сел в тюрьму за продажу наркотиков

Сегодня, 13:58
Популярный рэп-исполнитель из США Майкл Персо, более известный под псевдонимом Montana Millz, получил приговор в размере трёх лет лишения свободы за незаконную торговлю наркотическими веществами. Майкл Персо автор композиции Sell Drugsz (Продавай наркотики).

Автор песни «Продавай наркотики» сел в тюрьму за продажу наркотиков

 

В ходе судебного разбирательства музыканту из Род-Айленда предъявили обвинения в незаконной торговле фентанилом, а также героином, а сам подсудимый полностью признал свою вину. Джим Мартин, представляющий интересы прокуратуры, заявил о том, что представители правоохранительных органов организовали тайную слежку за Персо из-за того, что в текстах его песен исполнитель слишком часто упоминал наркотики. Мартин заметил, что слежка за музыкантом велась в течение нескольких месяцев.

Адвокат подсудимого хип-хоп исполнителя в ходе судебного слушания использовал текст различных композиций рэпера, чтобы доказать его состоятельность в социальном плане, однако, песню «Продавай наркотики» он не стал упоминать.
Александр Вест
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