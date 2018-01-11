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| | В Ставрополе мужчина из мести опубликовал секс-видео своей знакомой

В Ставрополе мужчина из мести опубликовал секс-видео своей знакомой

Сегодня, 12:32
Уголовное производство в отношении 40-летнего мужчины было возбуждено на Ставрополье. Он решил из мести к бывшей возлюбленной разместить секс-видео с ней. Представители правоохранительных органов утверждают, что мужчине инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни.
 

В Ставрополе мужчина из мести опубликовал секс-видео своей знакомой

 

Согласно информации СК, подозреваемый сильно обиделся на свою знакомую, с которой состоял в романтических отношениях на протяжении долгого времени.
 
В результате он решился на такой шаг и опубликовал в интернете, с помощью одного из популярных мессенджеров, видеоролик интимного характера, в съемках которого некогда участвовала потерпевшая. Добавим, что мужчина уже полностью сознался во всем содеянном. На данный момент ведется закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Николай Офицеров
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