В Ставрополе мужчина из мести опубликовал секс-видео своей знакомой

В Ставрополе мужчина из мести опубликовал секс-видео своей знакомойСегодня, 12:32
Не так давно в отношении 35-летнего экс-супруга, распространившего в интернете интимные фотографии своей бывшей жены, было заведено уголовное дело. Уже сегодня
В следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Набережные
В Пучежском районе возбуждено уголовное дело в отношении сельского жителя, подозреваемого в нарушении неприкосновенности жилища бывшей сожительницы