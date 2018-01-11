В Воронеже полиция ликвидировала наркопритон в квартире

Сотрудники полиции Воронежа ликвидировали наркопритон в квартире жилого дома, а также взяла под арест организатора притона.

Валерия Голицына

По данным пресс-центра полиции Воронежа, в многоэтажном жилом доме полиция обнаружила и ликвидировала наркопритон. Хозяином притона оказался 29-летний владелец квартиры, который принимал у себя гостей разного возраста. Они собирались группами и употребляли наркотические вещества. После такого времени провождения гости уходили и расплачивались с хозяином наркотиками за посещение.Полиция ликвидировала наркопритон и взяла хозяина квартиры под арест и открыла уголовное производство. Позже молодого человека выпустили под домашний арест до вынесения приговора.