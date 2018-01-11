Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В Воронеже полиция ликвидировала наркопритон в квартире

В Воронеже полиция ликвидировала наркопритон в квартире

Сегодня, 01:30
Сотрудники полиции Воронежа ликвидировали наркопритон в квартире жилого дома, а также взяла под арест организатора притона.

В Воронеже полиция ликвидировала наркопритон в квартире

 

По данным пресс-центра полиции Воронежа, в многоэтажном жилом доме полиция обнаружила и ликвидировала наркопритон. Хозяином притона оказался 29-летний владелец квартиры, который принимал у себя гостей разного возраста. Они собирались группами и употребляли наркотические вещества. После такого времени провождения гости уходили и расплачивались с хозяином наркотиками за посещение.

Полиция ликвидировала наркопритон и взяла хозяина квартиры под арест и открыла уголовное производство. Позже молодого человека выпустили под домашний арест до вынесения приговора.
Валерия Голицына
Новости по теме
Минская милиция «накрыла» наркопритон
Минская милиция «накрыла» наркопритон

Минская милиция «накрыла» наркопритон, который находился в арендованной квартире. Известно, что задержанные изготавливали различные наркотические вещества и

В Новоалтайске ликвидировали наркопритон
В Новоалтайске ликвидировали наркопритон

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции выявили наркопритон, который в квартире по улице 7-й микрорайон в Новоалтайске организовал 36-летний

В Адыгее полиция прикрыла наркопритон
В Адыгее полиция прикрыла наркопритон

Сотрудники полиции задержали 39-летнего майкопчанина. В его доме оперативники обнаружили медицинские шприцы с дезоморфином. По данному факту возбуждено

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости