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| | Интернет-педофил из Волгограда развратил 32 девочки по всей стране

Интернет-педофил из Волгограда развратил 32 девочки по всей стране

Сегодня, 13:28
Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего интернет-педофила из Волгограда было завершено. Как отмечается, за время своего действия на просторах социальных сетей его жертвами стали 32 девочки в возрасте от 7 до 13 лет из 18 регионов по всей стране. Помимо этого, мужчине предъявлено обвинение в распространении материалов порнографического характера.
 

Интернет-педофил из Волгограда развратил 32 девочки по всей стране

 

Сотрудники СК по Волгоградской области утверждают, что преступник создал на просторах социальных сетей фейковую страничку и предстал на интернет-ресурсе в образе 13-летнего подростка и начал втираться ничего не подозревающим школьницам в доверие. Пообщавшись какое-то время, преступник начинал отправлять своим подружкам снимки порнографического характера, на которых были изображены дети. Помимо этого, он заставлял девочек присылать ему такие же фото.
 
В общей сложности, в ходе расследования удалось установить 37 эпизодов, связанных с преступной деятельностью обвиняемого. Доказательство следователи получили по пяти из них.
 
В результате преступник получил 13 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следственные группы провели более 60 судебных экспертиз, среди которых также были психологические, лингвистические и сексологические.

Николай Офицеров
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