Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В Воронеже мошенник по телефону обманул пенсионера на 25 тысяч рублей

В Воронеже мошенник по телефону обманул пенсионера на 25 тысяч рублей

Вчера, 17:52
69-летний мужчина из Воронежа добровольно отдал в руки мошенников 25 тысяч рублей. Пенсионер хотел спасти сына от тюрьмы, но попался на классическую схему обмана.

В Воронеже мошенник по телефону обманул пенсионера на 25 тысяч рублей

 

В отделение полиции Воронежа обратился пожилой мужчина с заявлением о том, что потерял 25 тысяч рублей из-за звонка от мошенника. Фактически, 69-летний пенсионер сам отдал эти деньги.

Мужчина попался на банальную схему обмана, с которой сталкивались очень многие. Мошенники звонят или пишут взрослым людям о том, что их сын попал в тюрьму за какое-то преступление (в основном они сообщают о ДТП). Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают решить проблему за определенную сумму. Также эти люди пытаются как можно сильнее ускорить жертву, чтобы у нее не было время адекватно подумать.

Теперь полиция начала поиск мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «кража» и «мошенничество».

Полицейские просят проверять всю информацию, которая приходит с неизвестных источников. Нужно узнать имена звонивших, и проверить их, набрав номер «02».
Новости по теме
Житель Тамбовской области попался на уловку мошенницы-соседки
Житель Тамбовской области попался на уловку мошенницы-соседки

За спасение сына мужчина добровольно  отдал своей соседке  5500 рублей

В Иркутской области жертвой мошенника стал доверчивый пенсионер
В Иркутской области жертвой мошенника стал доверчивый пенсионер

Некий молодой человек, войдя в доверие к пенсионеру, разменял принадлежавшие ему 15 тысяч рублей на три 5-тысячные купюры так называемого Банка приколов.

Разыскивается подозреваемая в хищении 170 тыс. рублей у пенсионера
Разыскивается подозреваемая в хищении 170 тыс. рублей у пенсионера

    В минувший понедельник в отдел полиции Краснооктябрьского района обратился 88-летний п...

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости