В Воронеже мошенник по телефону обманул пенсионера на 25 тысяч рублей

69-летний мужчина из Воронежа добровольно отдал в руки мошенников 25 тысяч рублей. Пенсионер хотел спасти сына от тюрьмы, но попался на классическую схему обмана.

В отделение полиции Воронежа обратился пожилой мужчина с заявлением о том, что потерял 25 тысяч рублей из-за звонка от мошенника. Фактически, 69-летний пенсионер сам отдал эти деньги.Мужчина попался на банальную схему обмана, с которой сталкивались очень многие. Мошенники звонят или пишут взрослым людям о том, что их сын попал в тюрьму за какое-то преступление (в основном они сообщают о ДТП). Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают решить проблему за определенную сумму. Также эти люди пытаются как можно сильнее ускорить жертву, чтобы у нее не было время адекватно подумать.Теперь полиция начала поиск мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «кража» и «мошенничество».Полицейские просят проверять всю информацию, которая приходит с неизвестных источников. Нужно узнать имена звонивших, и проверить их, набрав номер «02».