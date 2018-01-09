В Ростове молодой человек ударил товарища ножом в грудь

В Ростове-на-Дону около продуктового магазина в ходе конфликта двух мужчин один ударил другого ножом в грудь.

Валерия Голицына

Как сообщает следствие, причина завязавшегося конфликта неизвестна. Однако, как сообщают очевидцы, в ходе яростного спора один из молодых людей, 21-летний ростовчанин, ударил своего товарища ножом в грудь и скрылся с места преступления. Свидетели преступления сразу же вызвали скорую помощь и пострадавший был госпитализирован.Полиция в этот же день задержала главного подозреваемого. На него было открыто уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений. Молодого человека поместили в следственный изолятор.