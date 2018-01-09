Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Ростове молодой человек ударил товарища ножом в грудь

В Ростове молодой человек ударил товарища ножом в грудь

Вчера, 17:35
В Ростове-на-Дону около продуктового магазина в ходе конфликта двух мужчин один ударил другого ножом в грудь.

В Ростове молодой человек ударил товарища ножом в грудь

 

Как сообщает следствие, причина завязавшегося конфликта неизвестна. Однако, как сообщают очевидцы, в ходе яростного спора один из молодых людей, 21-летний ростовчанин, ударил своего товарища ножом в грудь и скрылся с места преступления. Свидетели преступления сразу же вызвали скорую помощь и пострадавший был госпитализирован.

Полиция в этот же день задержала главного подозреваемого. На него было открыто уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений. Молодого человека поместили в следственный изолятор.
Валерия Голицына
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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный помещен в ИВС в порядке ст. 91,92 УПК

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