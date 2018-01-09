Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Заставший подругу с любовником кемеровский шахтер получил пулю в лицо

Заставший подругу с любовником кемеровский шахтер получил пулю в лицо

Вчера, 17:07
Стали известны новые подробности нападения на кемеровского шахтера. В день инцидента парень застал свою возлюбленную с другим.

Заставший подругу с любовником кемеровский шахтер получил пулю в лицо

 

Знакомые пострадавшего в Кемеровской области шахтера сообщили новые детали происшествия. По словам друзей, в день инцидента 22-летний парень решил сделать сюрприз своей девушке: она раньше вернулся из командировки и сразу отправился проведать возлюбленную в Полысаево. В тот момент девушка находилась вместе со своим знакомым. Шахтер потребовал объяснений, но предполагаемый любовник обратился за помощью к друзьям. Группа из нескольких мужчин начала преследовать парня, один из них выстрелил шахтеру прямо в лицо из травматического пистолета.

На данный момент 22-летний парень находится в реанимации в состоянии комы. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, выясняются все подробности произошедшего.
Виктория Озерова
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