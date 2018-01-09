Заставший подругу с любовником кемеровский шахтер получил пулю в лицо

Стали известны новые подробности нападения на кемеровского шахтера. В день инцидента парень застал свою возлюбленную с другим.

Виктория Озерова

Знакомые пострадавшего в Кемеровской области шахтера сообщили новые детали происшествия. По словам друзей, в день инцидента 22-летний парень решил сделать сюрприз своей девушке: она раньше вернулся из командировки и сразу отправился проведать возлюбленную в Полысаево. В тот момент девушка находилась вместе со своим знакомым. Шахтер потребовал объяснений, но предполагаемый любовник обратился за помощью к друзьям. Группа из нескольких мужчин начала преследовать парня, один из них выстрелил шахтеру прямо в лицо из травматического пистолета.На данный момент 22-летний парень находится в реанимации в состоянии комы. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, выясняются все подробности произошедшего.