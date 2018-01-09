Накануне Рождества мужчина жестоко убил любовницу на Кубани

Шестого января этого года житель хутора Новый Павловского района Краснодарского края нанес 34 удара ножом своей любовнице, подозревая ее в измене. Информацию об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова работников СКР.

Домбровский Сергей

Шестого января в честь праздника мужчина собрал у себя товарищей, дабы отметить Рождество. Он временно отлучился из дома, а когда вернулся в помещение, то увидел свою сожительницу любезничающей с другим человеком. Гражданину показался этот факт подозрительным, но он ничего не сказал своему предполагаемому сопернику. Когда гости ушли мужчина начал предъявлять претензии любовнице, после произнесения оскорблений в адрес женщины, он достал нож и нанес удар. После этого гражданка пыталась спастись бегством. Сожитель без труда догнал ее и нанес в общей сложности 34 удара холодным оружием.Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Его обвиняют в убийстве, мужчина объясняет свое поведение ревностью. На данный момент ведется следствие, по завершению этого процесса материалы дела передадут в суд.