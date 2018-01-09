Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Накануне Рождества мужчина жестоко убил любовницу на Кубани

Накануне Рождества мужчина жестоко убил любовницу на Кубани

Вчера, 17:13
Шестого января этого года житель хутора Новый Павловского района Краснодарского края нанес 34 удара ножом своей любовнице, подозревая ее в измене. Информацию об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова работников СКР.

Накануне Рождества мужчина жестоко убил любовницу на Кубани

 

Шестого января в честь праздника мужчина собрал у себя товарищей, дабы отметить Рождество. Он временно отлучился из дома, а когда вернулся в помещение, то увидел свою сожительницу любезничающей с другим человеком. Гражданину показался этот факт подозрительным, но он ничего не сказал своему предполагаемому сопернику. Когда гости ушли мужчина начал предъявлять претензии любовнице, после произнесения оскорблений в адрес женщины, он достал нож и нанес удар. После этого гражданка пыталась спастись бегством. Сожитель без труда догнал ее и нанес в общей сложности 34 удара холодным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Его обвиняют в убийстве, мужчина объясняет свое поведение ревностью. На данный момент ведется следствие, по завершению этого процесса материалы дела передадут в суд.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Петербурге мужчина убил избранницу из-за SMS
В Петербурге мужчина убил избранницу из-за SMS

В Петербурге мужчина убил избранницу из-за SMS. Ревнивец нанес удар по голове женщины бутылкой водки.

Житель Подмосковья зарезал свою сожительницу
Житель Подмосковья зарезал свою сожительницу

Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Мужчина нанес подруге ножевые ранения, в результате чего она скончалась.

Мужчина из Сызрани убил сожительницу, ее дочь и 2-летнего ребенка
Мужчина из Сызрани убил сожительницу, ее дочь и 2-летнего ребенка

В июне прошлого года в Сызрани произошёл трагический инцидент, в котором мужчина убил свою сожительницу её двухлетнего внука и дочь.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости