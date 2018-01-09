Под Саратовом мужчина ледорубом убил приятеля из-за спора о новогодней программе

В Саратовской области арестовали 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля, совершенном при помощи ледоруба, из-за спора о новогодней программе. Об этом проинформировали в управлении СК РФ по региону.

Виктория Озерова

В одном из населенных пунктов Воскресенского района Саратовской области в ночь на первое января было совершено убийство. По сведениям следствия, на праздник 47-летний местный житель вместе со своим 53-летним знакомым распивал алкогольные напитки в частном доме. Между мужчинами случился конфликт из-за новогодней программы: они не сошлись во мнении, что смотреть после 00:00. В итоге сельский житель нанес своему другу несколько ударов по голове при помощи ледоруба и деревянной палки. Мужчина умер на месте преступления. В полицию сообщил знакомый подозреваемого со слов самого обвиняемого.СК возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подозреваемы заключен под стражу.