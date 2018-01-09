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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Под Саратовом мужчина ледорубом убил приятеля из-за спора о новогодней программе

Под Саратовом мужчина ледорубом убил приятеля из-за спора о новогодней программе

Вчера, 16:58
В Саратовской области арестовали 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве приятеля, совершенном при помощи ледоруба, из-за спора о новогодней программе. Об этом проинформировали в управлении СК РФ по региону.

Под Саратовом мужчина ледорубом убил приятеля из-за спора о новогодней программе

 

В одном из населенных пунктов Воскресенского района Саратовской области в ночь на первое января было совершено убийство. По сведениям следствия, на праздник 47-летний местный житель вместе со своим 53-летним знакомым распивал алкогольные напитки в частном доме. Между мужчинами случился конфликт из-за новогодней программы: они не сошлись во мнении, что смотреть после 00:00. В итоге сельский житель нанес своему другу несколько ударов по голове при помощи ледоруба и деревянной палки. Мужчина умер на месте преступления. В полицию сообщил знакомый подозреваемого со слов самого обвиняемого.

СК возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подозреваемы заключен под стражу.
Виктория Озерова
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