В Омске мужчина жестоко расправился с собственным трехмесячным сыном

В Омске передали в суд материалы дела по отношению к мужчине, который убил собственного трехмесячного сына, ударив его головой об угол ванной из-за того, что ребенок плакал. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

Инцидент произошел в конце октября прошлого года в городе Нефтянников. Все это время шло следствие, подозреваемый отрицал свою вину. По мнению правоохранителей, которое подтвердила медицинская комиссия, отец находился в состоянии алкогольного опьянения на момент случившегося. Он не пожелал терпеть плач ребенка, сначала подставил голову младенца по струю горячей воды, а затем два раза ударил сына головой о край ванной. Мать в этот момент находилась не дома. Мужчина позвонил супруге и заявил, что малыш перестал дышать.Позже приехали врачи, констатировавшие смерть. Тело отправили на медицинское обследование. Отец ребенка говорил, что его сын сам ударился головой, но специалисты исключают такую возможность развития событий. По мнению правоохранителей, 38-летний папа возмутился постоянными криками малыша и просто убил его.