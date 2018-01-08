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| | На Кубани мужчину арестовали за кражу 20 тонн муки

На Кубани мужчину арестовали за кражу 20 тонн муки

Сегодня, 14:21
В Каневском районе Кубани 43-летнего мужчину задержали за кражу 20 тонн муки, спустя несколько дней после заявления в полицию.

На Кубани мужчину арестовали за кражу 20 тонн муки

 

По данным следствия, 43-летний житель Кубани дал объявление в сети о скупе муки в больших количествах. На объявление отозвался предприниматель из Каневского района, который предложил 20 тонн муки за 300 тысяч рублей наличного расчёта. «Покупатель» забрал 20 тонн муки, однако попросил отсрочку по расчёту и пообещал перевести деньги на счёт продавца. Спустя несколько недель предприниматель так и не увидел ожидаемых денег, а мошенник выключил мобильный телефон и сменил номер.

Предприниматель подал заявление в местное отделение полиции и спустя несколько дней мошенника нашли следователи. Мужчину 43 лет взяли под арест и возбудили уголовное производство за мошенничество.
Валерия Голицына
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