На Кубани мужчину арестовали за кражу 20 тонн муки

В Каневском районе Кубани 43-летнего мужчину задержали за кражу 20 тонн муки, спустя несколько дней после заявления в полицию.

Валерия Голицына

По данным следствия, 43-летний житель Кубани дал объявление в сети о скупе муки в больших количествах. На объявление отозвался предприниматель из Каневского района, который предложил 20 тонн муки за 300 тысяч рублей наличного расчёта. «Покупатель» забрал 20 тонн муки, однако попросил отсрочку по расчёту и пообещал перевести деньги на счёт продавца. Спустя несколько недель предприниматель так и не увидел ожидаемых денег, а мошенник выключил мобильный телефон и сменил номер.Предприниматель подал заявление в местное отделение полиции и спустя несколько дней мошенника нашли следователи. Мужчину 43 лет взяли под арест и возбудили уголовное производство за мошенничество.