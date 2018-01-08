Житель Душанбе поджёг компьютеры в интернет-кафе

Как сообщает пресс-служба полиции Таджикистана, 40-летний житель столицы поджёг компьютерную технику с помощью бензина в одном из интернет-кафе.

Валерия Голицына

Причины такого инцидента не сообщаются. При пожаре никто не пострадал. В полицию с таким заявлением обратился непосредственно хозяин развлекательного заведения. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо проникло в нерабочее время в его кафе и, облив бензином всю дорогостоящую технику, совершило поджёг. Главный подозреваемый уже был задержан полицией. Им оказался 40-летний житель столицы. По данному инциденту заведено уголовное производство.В Таджикистане уже почти полностью заблокировали работу популярного мессенджера Viber. Пользователи данной программой подтверждают, что совершать аудио- и видеовызовы уже невозможно. Но вести текстовые переписки все ещё можно.