В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Мнения

В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

Для россиян доступна бесплатная мобильная связь.

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

От Редактора

В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

Выбраться за пределы Голубой планеты невозможно. 

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Житель Душанбе поджёг компьютеры в интернет-кафе

Житель Душанбе поджёг компьютеры в интернет-кафе

Сегодня, 13:20
Как сообщает пресс-служба полиции Таджикистана, 40-летний житель столицы поджёг компьютерную технику с помощью бензина в одном из интернет-кафе.

Житель Душанбе поджёг компьютеры в интернет-кафе

 

Причины такого инцидента не сообщаются. При пожаре никто не пострадал. В полицию с таким заявлением обратился непосредственно хозяин развлекательного заведения. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо проникло в нерабочее время в его кафе и, облив бензином всю дорогостоящую технику, совершило поджёг. Главный подозреваемый уже был задержан полицией. Им оказался 40-летний житель столицы. По данному инциденту заведено уголовное производство.

В Таджикистане уже почти полностью заблокировали работу популярного мессенджера Viber. Пользователи данной программой подтверждают, что совершать аудио- и видеовызовы уже невозможно. Но вести текстовые переписки все ещё можно.
Валерия Голицына
Новости по теме
В Ленобласти мужчина поджёг пенсионерку из-за 15 рублей
В Ленобласти мужчина поджёг пенсионерку из-за 15 рублей

В Ленобласти по подозрению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений задержан житель деревни Городец Лужского района. Следствием установлено, что

В Свободненском районе Приамурья посетитель устроил в кафе стрельбу
В Свободненском районе Приамурья посетитель устроил в кафе стрельбу

В кафе поселка Н.Бузули Свободненского района Приамурья 30-летний посетитель кафе устроил стрельбу из ружья. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты москвича
Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты москвича

В дежурную часть Управления МВД России по городу Владивосток с заявлением обратился 38-летний житель Москвы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости