Мужчина со стволом утроил переполох в бане в Рождественскую ночь в Ростове

Для молодой компании отдых в одной из саун Октябрьского района Ростова-на-Дону закончился необходимостью вызывать наряд полиции. Рождественскую ночь, 7 января, несколько мужчин решили отмечать вместе со своими спутницами, но вечер закончился ссорой мужчин из-за ствола.

П ричиной всему стали алкогольные напитки, которые были взяты с собой в баню в максимальном количестве, дабы сделать происходящее веселым. В момент, когда спиртное начало брать над отдыхающим верх, они стали ссориться друг с другом. Желая припугнуть собственных товарищей, один из посетителей извлек из куртки пистолет и начал им размахивать над головами у посетителей сауны.

Когда сотрудники парилки услышали шум и поняли, что происходит в одном из номеров, то незамедлительно вызвали на место происшествия правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Стоит добавить, что в Ростовской области недавно произошел инцидент с пьяной стрельбой в одном из сел. Происшествие, однако, закончилось сведениями о нескольких пострадавших.

Николай Офицеров