Мужчина со стволом утроил переполох в бане в Рождественскую ночь в Ростове

Мужчина со стволом утроил переполох в бане в Рождественскую ночь в РостовеСегодня, 10:19
6 апреля в Ростове-на-Дону в спортивном комплексе ДГТУ «Универ» между посетителями случился конфликт. Ссора между спортсменами переросла в стрельбу.
В Ростове-на-Дону несколько молодых людей устроили перестрелку посреди улицы Портовая. Граждане, проживающие в квартирах соседних домостроений, услышали
Час назад на одном из рынков в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону произошёл конфликт между двумя гражданами. В результате ссоры один из мужчин