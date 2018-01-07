В Подмосковье нетрезвый депутат попытался задавить полицейского при исполнении

Причина наезда заключалась в нежелании депутата лишиться прав, что ему грозило из-за управления транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Информацию обнародовали журналисты «РЕН ТВ» со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Пойда Анна

Согласно полученным данным, полиция отправилась на вызов в Подмосковье, сделанный пассажиркой, на которую напал водитель такси, однако по прибытию выяснилось, что женщина смогла самостоятельно дать отпор злоумышленнику.Но полиция обнаружила пьяного мужчину, сидящего за рулем транспортного средства марки «BMW X6», который в грубой форме отказался покинуть салон, попытавшись скрыться с места задержания. Нетрезвый водитель сбил одного из сотрудников правоохранительных органов, переехав его ногу, и остановился лишь тогда, когда его коллеги достал оружие.Правонарушителем оказался Сергей Кравцов, занимающий пост депутата Совета Рязановского поселения.