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| | Опубликовано видео допроса боевика ИГИЛ из России

Опубликовано видео допроса боевика ИГИЛ из России

Сегодня, 10:08
Прямо перед Рождеством, 6 января, на просторах сети появилось видео допроса боевика ИГИЛ* из России. В ролике уроженец Дагестана признался, почему присоединился к "Исламскому государству".

Опубликовано видео допроса боевика ИГИЛ из России

 

Задержанный мужчина назвал себя Владимиром Олейниковым. По его словам, он вступил в ряды террористов около трех лет назад, став их врачом. Все это время боевик лечил членов ИГИЛ, а недавно решил уехать в Евросоюз. Его задержали в Турции, где исламист находился временно. Также преступник признался, что пути назад у него нет, он не может вернуться ни домой, так как там его "посадят", ни к бандитам.

Само видео быстро распространилось в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на видеохостинге YouTube и в различных Telegram-каналах.

 
Напомним, в последнее время террористы "Исламского государства" в Сирии активизировались. 31 декабря база ВКС РФ "Хмеймим" подверглась минометному обстрелу, погибли двое российских солдат. Кроме того, боевикам удалось уничтожить семь самолетов, принадлежащих России. После этого в данном районе САР наблюдалось затишье, а вчера, 6 января, прямо на территории "Хмеймим" военные обнаружили самодельные беспилотники. БПЛА, состоящие из двигателя и мины, закрепленных скотчем на деревянной рамке, пытались приблизиться к российской технике.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Игорь Махно
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