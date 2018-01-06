Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

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Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | В Ростове угнали авто с замороженной рыбой

В Ростове угнали авто с замороженной рыбой

Вчера, 20:41
В Ростове сообщили об угоне автомобиля «ВАЗ» четвертой модели. Случилось это 5 января улице Беляева в Ворошиловской районе донской столицы.

В Ростове угнали авто с замороженной рыбой

 

Хозяин транспортного средства оставил груженый замороженной рыбой автомобиль на парковке и отлучился. Вернулся на парковку он только несколько часов спустя, в вечернее время, и заметил отсутствие машины. Об угоне он оповестил правоохранителей. Полицейские на данный момент разыскивают «ВАЗ-2104». Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Дарья Светозарова
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