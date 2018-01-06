В Ростове угнали авто с замороженной рыбой

В Ростове сообщили об угоне автомобиля «ВАЗ» четвертой модели. Случилось это 5 января улице Беляева в Ворошиловской районе донской столицы.

Дарья Светозарова

Хозяин транспортного средства оставил груженый замороженной рыбой автомобиль на парковке и отлучился. Вернулся на парковку он только несколько часов спустя, в вечернее время, и заметил отсутствие машины. Об угоне он оповестил правоохранителей. Полицейские на данный момент разыскивают «ВАЗ-2104». Другие подробности происшествия пока неизвестны.