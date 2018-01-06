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| | В Саратовской области поймали вора алкоголика

В Саратовской области поймали вора алкоголика

Вчера, 16:26
Вора поймали на краже алкоголя в магазине. Злоумышленника повязали сотрудники Росгвардии, когда тот намеревался сбежать.

В Саратовской области поймали вора алкоголика

 

Вчера на территории Саратовской области росгвардейцам удалось задержать подозреваемого в грабеже. Как сообщается, дежуривший патруль вневедомственной охраны получил сигнал о том, что в продуктовом магазине неизвестный мужчина в торговом зале в открытую украл алкогольные напитки. Не реагируя на требование продавца торговой точки прекратиь воровство и поставить бутылки на место, злоумышленник намеревался убежать из маркета, держа в руках добычу. На улице его оперативно поймали и связали подоспевшие представители Росгвардии.

Вором оказался житель Хвалынска. Позже он признал свою вину, отметив, что пошел на подобное дело уже не в первый раз. По факту воровства открыто уголовное дело.
Никита Готский
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