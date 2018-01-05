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| | В Москве дама умыкнула из магазина сумочку стоимостью более 100 тысяч рублей

В Москве дама умыкнула из магазина сумочку стоимостью более 100 тысяч рублей

Вчера, 23:05
В Москве обратился за помощью в полицию владелец торгового заведения. В его магазине неизвестные умыкнули женскую сумочку, сделанную из кожи питона. Стоимость этого изделия превышает 100 тысяч рублей.

В Москве дама умыкнула из магазина сумочку стоимостью более 100 тысяч рублей

 

Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ. Полицейские начали проводить проверки, дабы определить лиц, причастных к краже. В ходе расследования правоохранители получили дополнительные сведения и вышли на след 47-летней женщины. По мнению полицейских, эта дама является виновницей похищения сумочки из кожи питона стоимостью более 100 тысяч рублей. Гражданку сначала задержали и отвезли в отделение. После допроса леди отпустили домой под подписку о невыезде.

Правоохранители возбудили уголовное дело, главной подозреваемой является дама, побывавшая в участке. Следователи не делают официальных заявлений по этому делу, так как оно еще не закрыто, а вину человека по российскому законодательству может доказать только суд. Разбирательства данного инцидента продолжаются.
Домбровский Сергей
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