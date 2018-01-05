В США в округе Лос-Анджелес расстреляли нескольких человек

В США в населенном пункте Санта-Кларита, расположенном в округе Лос-Анджелес, из огнестрельного оружия убили четверых человек. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Полицейские Санта-Клариты опубликовали сообщение, в котором обратились к местным жителям с просьбой обходить стороной место, где расстреляли людей. В США криминал процветает, правоохранители не могут справиться с преступностью, поэтому они рекомендуют людям в темное время суток не выходить на улицу, а находиться дома. Согласно сведениям, распространяемым американскими изданиями, в округе Лос-Анджелес застрелили двоих женщин, мужчину и подростка.Полицейские начали поисковую операцию. Они пытаются найти злоумышленников, убивших людей. По информации западных СМИ, в США процветают преступные группировки, разборки местных авторитетов зачастую заканчиваются гибелью ни в чем не повинных людей.