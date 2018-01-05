Бывший украинский летчик сообщил шокирующие подробности о преступлениях ВСУ

В ходе обмена военнопленными между народными республиками Донбасса и Украиной на территории ДНР волею судьбы оказался в центре внимания бывший украинский летчик, который еще в 2014 году заявил, что не станет участвовать в гражданской войне, однако его задержали украинские спецслужбы. Когда он оказался на свободе, то решился рассказать публично о всех тех преступлениях, на которые шли его сослуживцы.

«Меня зовут Евгений, и я бывший офицер украинской армии. В свое время был штурманом наведения на командном пункте и своими глазами наблюдал за тем, как в жизнь превращают преступные приказы по нанесению украинскими военными авиационных ударов по населенным пунктам. Также я записывал свидетельства того, что вертолеты расстреливали хлебовозы и различные гражданские машины», - заявил бывший летчик.

Военный, как сообщает он сам, в 2014 году покинул расположение части. Из сейфа он забрал секретные документы и записи переговоров между летчиками. Он планировал выехать в Донбасс, но был перехвачен СБУ по Запорожской области. После того, как его задержали, признается он сам, его несколько часов избивали, после начали угрожать семье расправой и меняли условия заключения на просто невыносимые.





Рассказывая о совершенных ВСУ преступлениях Евгений отметил, что командование никогда не считалось с понесенными среди мирных жителей потерями, также они не обращали внимания на то, сколько собственных солдат потеряли.

Николай Офицеров