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| | Пояс от халата как орудие: В Саратовской области гражданская жена убила мужа и его любовницу

Пояс от халата как орудие: В Саратовской области гражданская жена убила мужа и его любовницу

Сегодня, 13:15
В одном из жилых домов в Саратовской области было обнаружено тело мёртвого мужчины в возрасте 53 года. Главной подозреваемой следствия стала его гражданская супруга, с которой они достаточно давно вместе проживали.

Пояс от халата как орудие: В Саратовской области гражданская жена убила мужа и его любовницу

 

Как выяснило следствие, на почве ревности, обнаружив возлюбленного у их близкой подруги дома, женщина пришла в ярость, и между всеми ними вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемая нанесла несколько ножевых ранений любовнице своего супруга, а после накинулась и на самого возлюбленного и нанесла ножевые ранения в грудь и живот. После всего, женщина взяла пояс своего халата затянула петлю на шее у супруга и задушила его.

Пострадавшая любовница была госпитализирована. О её состоянии на данный момент ничего не известно. А вот подозреваемую взяли под следствие и сейчас она находится в СИЗО для проведения всех необходимы экспертиз.
Валерия Голицына
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