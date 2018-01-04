Пояс от халата как орудие: В Саратовской области гражданская жена убила мужа и его любовницу

В одном из жилых домов в Саратовской области было обнаружено тело мёртвого мужчины в возрасте 53 года. Главной подозреваемой следствия стала его гражданская супруга, с которой они достаточно давно вместе проживали.

Валерия Голицына

Как выяснило следствие, на почве ревности, обнаружив возлюбленного у их близкой подруги дома, женщина пришла в ярость, и между всеми ними вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемая нанесла несколько ножевых ранений любовнице своего супруга, а после накинулась и на самого возлюбленного и нанесла ножевые ранения в грудь и живот. После всего, женщина взяла пояс своего халата затянула петлю на шее у супруга и задушила его.Пострадавшая любовница была госпитализирована. О её состоянии на данный момент ничего не известно. А вот подозреваемую взяли под следствие и сейчас она находится в СИЗО для проведения всех необходимы экспертиз.