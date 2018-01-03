Жителя Новгорода, отрезавшего другу голову на Новый год, заключили под стражу

Жителя Новгорода, который за праздничным столом отрубил своему товарищу голову, а после чего пытался скрыться на соседском балконе, поместили под стражу. Как сообщается, при попытке уничтожить следы своего преступления, новгородец выкинул отрезанную голову знакомого с третьего этажа.

В Новгороде на улице Песковской в ночь Нового года произошел шокирующий инцидент: местный житель отрезал своему товарищу голову и выкинул ее из окна квартиры на третьем этаже прямо под ноги прохожим на улице. Предполагаемый 40-летний убийца был задержан прибывшими сотрудниками правоохранительных органов при попытке вломиться на соседский балкон с целью побега.На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей до выяснения всех обстоятельств преступления, произошедшего в новогоднюю ночь. Временной мерой пресечения для задержанного является 2 месяца заключения.

Тело покойного опознано, им оказался молодой парень Максим Г. По словам соседей, невольных свидетелей происшествия, ими были слышны звуки ударов из-за стены, но они не предполагали, что в соседской квартире происходит чудовищное убийство.