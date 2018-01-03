Полиция задержала мигранта, отрезавшего ухо охраннику

Московская полиция задержала мужчину, которого подозревают в жестоком нападении на охранников. Одному из них отрезали ухо.

В сентябре прошлого года на Архангельском переулке случился страшный инцидент. На двух охранников напали несколько мужчин нерусской национальности. В результате происшествия потерпевшие получили травмы и переломы разной тяжести, а также одному из них отрезали ухо.Полиция несколько месяцев разыскивала преступников, и только 25 декабря удалось поймать одного из них. Им оказался 42-летний представитель Таджикистана. Именно он надругался над одним из мужчин, отрезав тому ухо. При этом таджик сказал, что «Аллах вернет тебе ухо».Правоохранители далее занимаются расследованием дела и поиском остальных подозреваемых. По информации, их было трое. Задержанному мужчине грозит огромный тюремный срок. Он может больше не выйти на свободу до 12 лет.