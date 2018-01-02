В Москве мужчина из-за ревности зарезал собутыльника

В центральной части Москвы мужчина зарезал знакомого. Причиной трагического случая послужила ревность.

Как сообщает местная пресса, ссылаясь на информатора в экстренных структурах, трагедия произошла в одной из квартир, которая находится в Старокирочном переулке. Явившиеся на место сотрудники правоохранительных органов смогли определить, что молодой человек, не имеющий постоянного места работы, по причине ревности нанес удар ножом своему ровеснику. От полученного повреждения мужчина погиб на месте. Известно, что убийцей является уроженец Иркутской области. Он распивал алкогольные напитки с товарищем из Саратовской области, из-за личных неприязненненых отношений между ними возник конфликт.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Сотрудники следственного отдела ведут проверку смертельного случая. Все моменты, причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Никита Готский

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