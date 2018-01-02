В Москве мужчина из-за ревности зарезал собутыльника

Ранее жителя Тульской области осудили на 20 лет после сожжения 4 человек. Также он выплатит 300 000 рублей штрафа за преступление.
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Об этом сообщил Крис Ленхардт.
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На МКС 15 раз наступает Новый год.
В Смоленской области молодой мужчина зарезал свою 60-летнюю любовницу. Ее труп был обнаружен в одной из квартир в населенном пункте Сафоново. Преступник
Житель Краснодара зарезал знакомого на почве ревности к своей жене. Мужчина от полученных травм скончался, а следы убийства и труп подозреваемый выкинул в реку.
27 сентября в одной из квартир поселка Пробуждение, Энгельсского района Тульской области был обнаружен труп хозяина квартиры, 45-летнего местного жителя,