За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Москве мужчина из-за ревности зарезал собутыльника

В Москве мужчина из-за ревности зарезал собутыльника

Сегодня, 14:00
В центральной части Москвы мужчина зарезал знакомого. Причиной трагического случая послужила ревность.

В Москве мужчина из-за ревности зарезал собутыльника

 

Как сообщает местная пресса, ссылаясь на информатора в экстренных структурах, трагедия произошла в одной из квартир, которая находится в Старокирочном переулке. Явившиеся на место сотрудники правоохранительных органов смогли определить, что молодой человек, не имеющий постоянного места работы, по причине ревности нанес удар ножом своему ровеснику. От полученного повреждения мужчина погиб на месте. Известно, что убийцей является уроженец Иркутской области. Он распивал алкогольные напитки с товарищем из Саратовской области, из-за личных неприязненненых отношений между ними возник конфликт. 
 
Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Сотрудники следственного отдела ведут проверку смертельного случая. Все моменты, причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее жителя Тульской области осудили на 20 лет после сожжения 4 человек. Также он выплатит 300 000 рублей штрафа за преступление.
Никита Готский
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