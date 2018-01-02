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Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Оренбургской области погибли 7 человек во время новогоднего застолья

В Оренбургской области погибли 7 человек во время новогоднего застолья

Сегодня, 12:56
В жилом доме в Новый год сгорели семь человек. Трагический инцидент произошел в Оренбургской области.

В Оренбургской области погибли 7 человек во время новогоднего застолья

 

Как стало известно, семь человек, включая троих детей, скончались в первый день 2018 года в результате отравления угарным газом в деревне Скворцовка Оренбургской области. В СК региона открыли уголовное дело по факту смерти людей. Также в ведомстве отмечают, что погибшие дети являлись сестрами, их мать тоже умерла. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти двум или более лицам по неосторожности.

Согласно материалам следователей, в жилом помещении, где произошла трагедия, проживала пожилая женщина со своим неработающим взрослым сыном. В момент происшествия хозяйки дома не было. В первый день нового года за праздничным столом располагались трое мужчин, женщина 42 лет и трое детей 5, 6 и 16 лет. Люди отапливали дом газовой горелкой, которая находилась в печи. Трагедия могла случиться из-за поломки печного отопления.
Никита Готский
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