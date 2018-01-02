В США подросток хладнокровно расстрелял всю семью в канун Нового года

В штате Нью-Джерси, округ Монмут, 16-летний школьник расстрелял всю свою семью в канун Нового года. Вооружившись полуавтоматической винтовкой, он хладнокровно расстрелял мать и отца, старшую сестру, а также оказавшегося по стечению обстоятельств друга семьи. На данный момент юношу задержали.

Произошел инцидент непосредственно в канун Нового года. Точный адрес семьи полиция, в интересах следствия, отказывается называть. Дедушка и бабушка подростка смогли выжить исключительно по причине того, что к моменту совершения преступления, они еще не успели добраться до дома. Как известно, отцу было 44 года, матери 42, а сестре лишь недавно исполнилось 18. Самым старшим оказался друг семьи. Подростку обещают предъявить обвинение сразу по четырем статьям.

Местные власти утверждают, что не видят в произошедшем никаких признаков террористического акта. По предварительной информации, юноша стрелял из оружия, которое зарегистрировали, в свое время, его родители. Что мотивировало парня на столь страшный шаг, не сообщается.

Николай Офицеров