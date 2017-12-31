У занявшего миллионы повара похитили эфириум в Москве

Впервые в Москве похитили эфириум, довольно известную криптовалюту.

Никита Готский

Как сообщается, один из местных жителей, трудящийся в сфере общественного питания, решил сменить работу. Парень набрал кредитов в банках и занял денег у знакомых, накопив в общей сложности полтора миллиона рублей. На такую сумму он приобрел эфириум. Данную криптовалюту считают второй по популярности на территории России.Молодой человек приобрел данного ресурса по 400 американских долларов, тогда как ныне он стоит уже более 700. История закончилась неудачно: горе-предприниматель перевел все свои средства продавцу, но эфириума так и не получил. Он обратился в московские правоохранительные органы, где написал заявление по факту кражи денег.