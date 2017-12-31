Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | У занявшего миллионы повара похитили эфириум в Москве

У занявшего миллионы повара похитили эфириум в Москве

Сегодня, 11:18
Впервые в Москве похитили эфириум, довольно известную криптовалюту. 

У занявшего миллионы повара похитили эфириум в Москве

 

Как сообщается, один из местных жителей, трудящийся в сфере общественного питания, решил сменить работу. Парень набрал кредитов в банках и занял денег у знакомых, накопив в общей сложности полтора миллиона рублей. На такую сумму он приобрел эфириум. Данную криптовалюту считают второй по популярности на территории России.

Молодой человек приобрел данного ресурса по 400 американских долларов, тогда как ныне он стоит уже более 700. История закончилась неудачно: горе-предприниматель перевел все свои средства продавцу, но эфириума так и не получил. Он обратился в московские правоохранительные органы, где написал заявление по факту кражи денег.
Никита Готский
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