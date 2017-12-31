Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | На новогоднем корпоративе в сауне девушка пыталась вытащить телефон у повара

На новогоднем корпоративе в сауне девушка пыталась вытащить телефон у повара

Вчера, 17:40
Вчера поздно ночью в районе Саратова полиция задержала 18-летнюю жительницу за кражу мобильного телефона у коллеги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

На новогоднем корпоративе в сауне девушка пыталась вытащить телефон у повара

 

В отделение полиции обратился 28-летний горожанин, который работает поваром. Он пояснил, что этой ночью в сауне, которая расположена на пересечении улиц Челюскинцев и Мичурина, проходило предновогоднее мероприятие. Оно завершилось неприятным конфликтом - у мужчины в ходе корпоратива похитили мобильный телефон Xiaomi Redmi. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что к похищению телефона может быть причастна 18-летняя девушка, жительница поселка Дубки Саратовской области. Она сотрудница мужчины и уже была ранее судима.

Полиция провела допрос и обыскала девушку, после чего она призналась в содеянном, владельцу вернули его телефон. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Кража". Девушка под подпиской о не выезде, и теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы. 
Любовь Шевцова
Новости по теме
В Якутии с помощью «мобильного банка» девушка украла 75 тысяч рублей
В Якутии с помощью «мобильного банка» девушка украла 75 тысяч рублей

В Якутии сотрудниками правоохранительных органов была задержана 23-летняя девушка, подозреваемая в хищении денег по средствам услуги «мобильный» банк. По

Ишимской полицией раскрыта очередная кража телефона
Ишимской полицией раскрыта очередная кража телефона

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» обратился 30-летний житель города Ишима, сообщив, что неизвестное лицо похитило

В Черняховске полиция задержала несовершеннолетнего совершившего кражу мобильного телефона у своего сверстника
В Черняховске полиция задержала несовершеннолетнего совершившего кражу мобильного телефона у своего сверстника

Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки установлено, что телефон потерпевший оставил возле турника на спортплощадке по улице Спортивной. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости