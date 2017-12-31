На новогоднем корпоративе в сауне девушка пыталась вытащить телефон у повара

Вчера поздно ночью в районе Саратова полиция задержала 18-летнюю жительницу за кражу мобильного телефона у коллеги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Любовь Шевцова

В отделение полиции обратился 28-летний горожанин, который работает поваром. Он пояснил, что этой ночью в сауне, которая расположена на пересечении улиц Челюскинцев и Мичурина, проходило предновогоднее мероприятие. Оно завершилось неприятным конфликтом - у мужчины в ходе корпоратива похитили мобильный телефон Xiaomi Redmi. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что к похищению телефона может быть причастна 18-летняя девушка, жительница поселка Дубки Саратовской области. Она сотрудница мужчины и уже была ранее судима.Полиция провела допрос и обыскала девушку, после чего она призналась в содеянном, владельцу вернули его телефон. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Кража". Девушка под подпиской о не выезде, и теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы.