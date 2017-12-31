В Приамурье мужчина с ножом ранил участкового

Сотрудник полиции в Приамурье смог выжить после нанесенного в спину удара ножом, а также задержал напавшего на него преступника. Информацией поделились представители правоохранительных органов, ссылаясь на проведенное расследование относительно произошедшего инцидента.

Произошел инцидент в селе Дмитриевка, Ивановского района. Местная жительница там вызвала на дом участкового. Причиной стал серьезный конфликт дочерей с сожителем женщины. Когда же правоохранитель прибыл на место происшествия и начал разбираться в обстоятельствах инцидента, преступник нанес ему удар ножом. После того, как атаковавший был задержан, его доставили в изолятор.

Раненный полицейский был незамедлительно госпитализирован, ему уже оказана необходимая помощь и его жизни ничего не угрожает. Как позже удалось установить, нападавшим оказался мужчина 1978 года, неоднократно судимый. Против него было заведено уголовное производство по факту посягательства на жизнь сотрудника силовых органов.

Николай Офицеров