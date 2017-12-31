Маньяк сутки насиловал связанную девушку и пытал электрошокером

В округе Винетт правоохранители задержали маньяка, который в течение суток насиловал девушку и пытал электорошокером. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

По словам жертвы, 39-летний Дин Тхуан привез ее к себе домой, связал и начал жестоко насиловать. При этом мужчина использовал электрошокер. Страдания девушки продолжались целых 24 часа. После этого Тхуан бросил связанную потерпевшую в подвал своего дома. Девушке чудом удалось выбраться. Она смогла добраться до соседей. После рассказа о произошедшем соседи позвонили в правоохранительные органы.Приехавшие на место инцидента полицейские обнаружили обнаженную жертву со следами от изоленты, которой она была связана. Правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого. Кроме электрошокера, им удалось обнаружить большое количество наркотических веществ. Дина Тхуана задержали по обвинению сразу в нескольких преступлениях.