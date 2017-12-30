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| | Экс-главу Petrobras и 7 бывших топ-менеджеров обвинили в коррупции

Экс-главу Petrobras и 7 бывших топ-менеджеров обвинили в коррупции

Сегодня, 13:27
В Бразилии Марию дас Грасас Фостер, экс-главу госэнергокомпании Petrobras, и 7 бывших топ-менеджеров обвиняют в коррупции. Об этом пишет местное издание.

Экс-главу Petrobras и 7 бывших топ-менеджеров обвинили в коррупции

 

Расследование, начатое весной 2016, показало нарушения в контрактах по 3 буровым судам. Кроме главы компании CVM, комиссия Бразилии по ценным бумагам, обвинила других бывших сотрудников - топ-менеджера Хосе Серджио Габриэлли, отвечавшего за поставки Паоло Коста, главу международного отдела Несто Серверо и финдиректора Алмира Барбасса. Среди обвиняемых экс-работников - отвечавший за сервис Ренато Док, глава энерго-газового отдела Ильдо Сайэр и Гильерме Естрейа, руководитель разведывательно-производственного сектора.

Ранее, в 2014, в Petrobras вскрылась коррупционная схема. Выяснилось, что некоторые сотрудники подписывали бумаги, взимая при этом комиссию в 3% от суммы контрактов. Деньги использовали для взяток политикам и чиновникам. Авторы схемы получили $3,8 млрд.
Яна Татьянина
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