Инцидент, в ходе которого пострадал 20-летний местный житель, случился во Франкфурте на территории одной из центральных парковок. На данный момент причина нападения остается неизвестной.

Пойда Анна

Согласно данным, предоставленным немецким новостным порталом, нападающие нанесли многочисленные травмы молодому человеку с помощью товара из интим-магазина, однако пострадавшему удалось сбежать от них, встретив по пути сотрудников правоохранительных органов, который вызвали скорую помощь. Они также возбудили уголовное дело по факту избиения.Кроме полиции, в поимке преступников заинтересован отец избитого парня, который сейчас пребывает в больнице под наблюдением медиков. В рамках рейда правоохранительные органы смогли задержать двоих подозреваемых, у одного из которых конфисковали фаллоимитатор со следами крови пострадавшего