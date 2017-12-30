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| | В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором

В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором

Сегодня, 12:12
Инцидент, в ходе которого пострадал 20-летний местный житель, случился во Франкфурте на территории одной из центральных парковок. На данный момент причина нападения остается неизвестной.

В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором

 

Согласно данным, предоставленным немецким новостным порталом, нападающие нанесли многочисленные травмы молодому человеку с помощью товара из интим-магазина, однако пострадавшему удалось сбежать от них, встретив по пути сотрудников правоохранительных органов, который вызвали скорую помощь. Они также возбудили уголовное дело по факту избиения.

Кроме полиции, в поимке преступников заинтересован отец избитого парня, который сейчас пребывает в больнице под наблюдением медиков. В рамках рейда правоохранительные органы смогли задержать двоих подозреваемых, у одного из которых конфисковали фаллоимитатор со следами крови пострадавшего
Пойда Анна
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