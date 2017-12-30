В Германии злоумышленники нанесли травмы парню стеклянным фаллоимитатором

Согласно данным, предоставленным немецким новостным порталом, нападающие нанесли многочисленные травмы молодому человеку с помощью товара из интим-магазина, однако пострадавшему удалось сбежать от них, встретив по пути сотрудников правоохранительных органов, который вызвали скорую помощь. Они также возбудили уголовное дело по факту избиения.
Кроме полиции, в поимке преступников заинтересован отец избитого парня, который сейчас пребывает в больнице под наблюдением медиков. В рамках рейда правоохранительные органы смогли задержать двоих подозреваемых, у одного из которых конфисковали фаллоимитатор со следами крови пострадавшего