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| | Служебная собака Ляля помогла поймать грабителей в Мегете

Служебная собака Ляля помогла поймать грабителей в Мегете

Вчера, 15:24
Служебная собака по кличке Ляля оказала помощь в поимке злоумышленников, совершивших разбойное нападение в Мегете. 27 декабря грабители пробрались в частный дом и похитили ценности, избив при этом владельца.

Служебная собака Ляля помогла поймать грабителей в Мегете

 

Разбойники унесли не только деньги, но и мобильные телефоны обитателей дома, бытовую технику и даже продукты питания. Едва злоумышленники скрылись с награбленным, жертва разбойного нападения вызвал полицейских. Прибывшие на место правоохранители сразу пустили по следу служебного ротвейлера. Спустя несколько минут Ляля взяла след и привела стражей порядка к зданию, где укрылись нападавшие.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают, что с помощью Ляли удалось задержать двух местных жителей – мужчин 21 и 31 года. Грабители могут следующие десять лет провести за решеткой, поскольку неоднократно были судимы за аналогичные преступления. Все украденное у потерпевшего полицейские изъяли и вернули хозяину. В благодарность за поимку грабителей Лялю наградили большой ароматной косточкой.
Дарья Светозарова
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