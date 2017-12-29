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| | Экс-руководителя Росграницы Безделова признали виновным в мошенничестве

Экс-руководителя Росграницы Безделова признали виновным в мошенничестве

Вчера, 14:50
Мещанский районный суд Москвы огласил вердикт по делу Дмитрия Безделова. Помимо бывшего главы Росграницы в деле о хищении почти 500 миллионов рублей фигурировали еще восемь человек.

Экс-руководителя Росграницы Безделова признали виновным в мошенничестве

 

Гособвинители просили суд приговорить Безделова к десяти годам лишения заключения. Его заместителю Борису Хайтовичу прокурор просил дать десять лет тюрьмы. Об остальных фигурантах обвинители ходатайствовали о сроках от трех до восьми лет колонии.

Следствие разрабатывало версию, согласно которой Дмитрий Безделов и еще ряд руководителей госструктур в 2009 году организовали преступное сообщество для хищения госфинансирования. Эти деньги направлялись на возведение и ремонт пунктов пропуска через российский кордон. Следователи заявили, что в период с 2009 по 2013 было похищено средств в объеме 490 миллионов рублей. Отмечается, что злоумышленники призывали участвовать в своих схема глав Росгранстроя и других коммерческих структур. Экстрадиция Безделова из Италии состоялась 5 апреля 2016 года.
Дарья Светозарова
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