Патологоанатом из Петербурга получил 11 лет тюрьмы за убийство транссексуала

Согласно вынесенному приговору суда Петербурга, врач-патологоанатом сядет в тюрьму за убийство транссексуала на 11 лет. Осужденный познакомился со свой жертвой в Сети, назначил встречу, в ходе которой нанес ей ряд ударов колюще-режущим предметом.

Будущий убийца, работавший на тот момент патологоанатомом, проживал в Петербурге, где познакомился со своей будущей жертвой благодаря одной из соцсетей. Там, впоследствии убитый, транссексуал рекламировал свои услуги, но не из-за неприязни к подобному образу жизни осужденный пошел на преступление.По словам подсудимого, он совершил убийство человека исключительно с целью получения денежных средств. Ранее преступник заметил богатую обстановку квартиры транссексуала и сделал вывод о его значительном материальном достатке.Договорившись о встрече в квартире у своей будущей жертвы, преступник пришел вооруженный холодным оружием – ножом, которым он нанес порядка пяти ударов. Один из них стал смертельным для пострадавшего. Преступника задержали спустя три дня после обнаружения мертвого тела транссексуала.