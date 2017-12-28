Убийство и поджог: Жителя Прикамья подозревают в убийстве сожительницы и сына

27 декабря в Лысьве произошло двойное убийство: 24-летнюю девушку задушили, а квартиру, в которой находилась погибшая и ее двухлетний сын подожгли. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали жителя Прикамья, который проживал вместе с пострадавшими.

Виктория Озерова

Вчера в одном из многоквартирных домов по улице Чапаева Лысьвы произошло возгорание, на месте был обнаружен труп молодой женщины и двухлетний ребенок в тяжелом состоянии. Медики в течение часа пытались реанимировать малыша, но им не удалось. Правоохранители нашли подозреваемого по данному делу – им оказался 24-летний сожитель убитой. Было установлено, что сначала обвиняемый задушил девушку, затем, чтобы скрыть преступление, открыл газовый вентиль и положил рядом зажженную ветошь.По словам соседей молодой пары, мужчина был зол на сожительницу за то, что она не работала и требовала денег на содержание ребенка. Причины и детали происшествия будут установлены в ходе следствия.