Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

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| | В Москве дворник обнаружил в сумке тело женщины

В Москве дворник обнаружил в сумке тело женщины

Вчера, 21:10
Сегодня, 28 декабря, на северо-западе Москвы дворник в сумке из мусорного контейнера обнаружил труп женщины.

В Москве дворник обнаружил в сумке тело женщины

 

В районе Третьего Волоколамского проезда вблизи дома под номером 14 дворник при уборке местного «мусорника» обнаружил труп женщины. Тело было засунуто в большую хозяйственную сумку. По некоторым сведениям, работник обнаружил ее на прилегающей территории. По данным нескольких СМИ, сумка находилась в одном из мусорных контейнеров. Большой объект привлек внимание дворника и он решил посмотреть содержимое.

Правоохранители установили, что погибшей было около 35 лет. По данным предварительного осмотра, следов насильственной смерти на теле нет, кроме укола в районе локтевого изгиба. В куртке женщины были найдены два неиспользованных шприца. Причина смерти станет известна после проведения экспертизы. Детали происшествия выясняются.
Виктория Озерова
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