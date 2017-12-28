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| | Кровавая смерть: В Ленобласти 55-летнему белорусу перерезали горло

Кровавая смерть: В Ленобласти 55-летнему белорусу перерезали горло

Вчера, 20:15
В Ленинградской области мужчина 55 лет найден мертвым с признаками насильственной смерти. Как сообщают правоохранительные органы, труп жителя Белоруссии был найден в его кровати со следами глубоких ран на голове и шее.

Кровавая смерть: В Ленобласти 55-летнему белорусу перерезали горло

 

В населенном пункте Волочаевка Ленобласти с признаками насильственной смерти обнаружен труп мужчины. Тело 55-летнего гражданина Белоруссии нашел его знакомый, после чего обратился в дежурную часть полиции. Причиной смерти мужчины стали глубокие ранения на голове и шее.

После опроса соседей покойного, в качестве подозреваемого был определен некий парень с азиатской внешностью, который в последнее время проживал совместно с покойным. Сотрудники полиции объявили подозреваемого в розыск.

В начале декабря этого года сообщалось об аналогичном преступлении на территории Ленобласти - около поселка Мемино был найден труп с порезанным горлом и следами побоев. Подозреваемый 29-летний безработный по этому делу задержан 25 декабря.
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