В Бурятии мужчина вынес расчлененного друга на помойку

Жительница Бурятии в контейнере для мусора нашла останки расчленённого тела. Предполагаемый виновник преступления сперва заморозил своего друга на балконе, а затем расчленил на куски при помощи ножовки.

Следственный комитет Бурятии сообщает про выясненные обстоятельства преступления, в ходе которого погиб местный житель: сообщается, что он в компании распивал алкогольные напитки, когда среди отдыхавших произошел конфликт. Подозреваемый в преступлении 27-летний мужчина нанес пострадавшему смертельную рану, а после вынес тело на балкон.С целью избавления от трупа, подозреваемый расчленил умерешего на куски, которые впоследствии вынес к мусорным контейнерам в пакетах. Они были найдены местной жительницей, вызвавшей сотрудников правоохранительных органов. Именно из-за того, что на пакетах с частями тела умершего был почтовый номер подозреваемого, виновника преступления удалось найти достаточно быстро. Дело в том, что пакеты были почтовые, из-под посылок.В квартире задержанного предполагаемого убийцы обнаружены следы крови. По факту обнаруженных улик проводится следствие.