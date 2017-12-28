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| | Дело о «мертвых душах» в Колодищах рассмотрят в суде

Дело о «мертвых душах» в Колодищах рассмотрят в суде

Вчера, 18:24
В населенном пункте Колодищи, который находится в Белоруссии близ Минска, возбудили уголовное дело на 32-летнюю женщину. Ее обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупных размерах.

Дело о «мертвых душах» в Колодищах рассмотрят в суде

 

На протяжении двух лет гражданка получала заработную плату, ей не причитающуюся. Подозреваемая воспользовалась служебным положением и незаконно приняла на работу «мертвые души». В результате она снимала со счета и забирала себе зарплату, которую выплачивала компания несуществующим сотрудникам. Когда гражданка решила сменить место работы, она подделала документы и по заниженной цене приобрела бытовую технику. В итоге организация понесла убыток на сумму 23 тысячи рублей.

Правоохранители провели расследование, возбудили уголовное дело и материалы намерены отправить в суд. Подозреваемая воспитывает троих детей, поэтому ее не задержали, а позволили находиться дома. Согласно законодательству Белоруссии, за подобное нарушение гражданку могут отправить в тюрьму на 12 лет.
Домбровский Сергей
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