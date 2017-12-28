43-летнего жителя Дзержинска осудили за совращение парней

Жителя Нижегородской области приговорили к пяти годам лишения свободы. 43-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних парней. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СРК по региону.

Виктория Озерова

В течение шести месяцев в прошедшем году житель Дзержинска совершал действия интимного характера в отношении подростков. 43-летний мужчина завлекал в свое жилище малолетних парней под предлогом угощения чем-то вкусным, затем обвиняемый предлагал им просмотреть фильмы для взрослых. В это же время мужчина совершал в отношении 15–17-летних мальчиков действия развратного характера. Разоблачить преступника удалось после того, как один из пострадавших рассказал обо всем сотруднику социальной службы. Подозреваемый в ходе допроса признал вину.Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима. Решение ведомства вступило в силу.