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| | Во все тяжкие: В Великом Новгороде продавец амфетамина получила 15 лет колонии

Во все тяжкие: В Великом Новгороде продавец амфетамина получила 15 лет колонии

Сегодня, 13:06
В Великом Новгороде две женщины и их сообщник были осуждены за незаконное распространение наркотических веществ в преступном сговоре. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, а его сообщниц к 5 и 15 годам колонии соответственно.

Во все тяжкие: В Великом Новгороде продавец амфетамина получила 15 лет колонии

 

Сотрудники Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков организовали специальные операции, в которых представители правопорядка под видом наркоманов произвели контрольные закупки сильнодействующих наркотиков у подозреваемых. В ходе закупки преступники продали пять граммов амфетаминов представителям правопорядка, а в ходе обысков в жилищах подозреваемых были найдены ещё 0,2 грамма амфетаминов, а также около семи граммов гашиша.

Наркоторговцы лишь частично признали свою вину и в качестве приговора получили по 17 и 15 лет лишения свободы соответственно. Третья участница преступного сговора полностью признала свою вину и была приговорена к пяти годам лишения свободы.
Александр Вест
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