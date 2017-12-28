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| | Адвокат Никиты Белых рассказал, чем вызвано предынсультное состояние его подзащитного

Адвокат Никиты Белых рассказал, чем вызвано предынсультное состояние его подзащитного

Сегодня, 12:55
Адвокат Никиты Белых объяснил, что спровоцировало предынсультное состояние экс-главы Кировской области. Андрей Грохотов сообщил, что всю ночь он и его подзащитный работали со свидетелем из Кировска. Разговор происходил в режиме видеосвязи, и в это время у Белых поднялось давление.

Адвокат Никиты Белых рассказал, чем вызвано предынсультное состояние его подзащитного

 

По словам юриста, его подзащитный в течение дня так и не поел. Он только принял таблетку и запил ее водой. Из-за этого пришлось вызывать врачей прямо в суд. Медики диагностировали у бывшего губернатора Кировщины предынсультное состояние. Грохотов добавил, что его клиента несколько часов целый день возили по городу, и они опоздали в суд на два часа. Белых сразу попросил перерыв, поскольку плохо себя почувствовал.

Супруга бывшего руководителя Кировской области Екатерина сообщила, что у мужа понизился сахар, а давление наоборот повысилось и стало 220/100. Медики оказали ему первую помощь: сделали укол и дали таблетки. После этого его снова отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Как сообщает следствие, в период с 2012 по 2016 год Никита Белых получил взяток на сумму 600 тысяч евро.
Дарья Светозарова
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