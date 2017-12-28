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| | В Ярославле 19-летний наркоман обчистил чужую "закладку" и был задержан

В Ярославле 19-летний наркоман обчистил чужую "закладку" и был задержан

Сегодня, 11:11
Представители правоохранительных органов Ярославля заявили о том, что задержали 19-летнего молодого человека из города Тутаева. Парень был задержан на второй Кольцевой улице еще в конце июля текущего года. Как удалось установить, юноша, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил обчистить чужую «закладку».
 

В Ярославле 19-летний наркоман обчистил чужую "закладку" и был задержан

 

В тайнике, обнаруженном задержанным находились запасы «солей», которые парень решил присвоить себе. Масса вещества составляла не менее 0,3 грамма. Свою вину в ходе следственных действий юноша признал полностью и раскаялся в содеянном. Для него это будет первое уголовное дело. Он работает и учится, характеризуется положительным образом.
 
Дзерджинский районный суд Ярославля молодого человека признал виновным в незаконном приобретении и последующем хранении наркотических средств. Учитывая, однако, факт всех описанных обстоятельств относительно юноши, то он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

Николай Офицеров
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