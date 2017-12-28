В Ярославле 19-летний наркоман обчистил чужую "закладку" и был задержан

В Ярославле 19-летний наркоман обчистил чужую "закладку" и был задержанСегодня, 11:11
В Московской области был задержан 18-летний парень с 10 г амфетамина. В связи с незаконным оборотом наркотиков против юноши было возбуждено уголовное дело.
При личном досмотре у гражданина было обнаружено и изъято 1,38 грамма синтетического наркотического средства, что является крупным размером.
В общей сложности у граждан было изъято 252 грамма марихуаны, 76,3 – гашишного масла, 6,3 – синтетического наркотического вещества и 0,1