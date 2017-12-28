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| | Подрядчик космодрома «Восточный» арестован по делу о взятке в миллион

Подрядчик космодрома «Восточный» арестован по делу о взятке в миллион

Сегодня, 12:06
Возглавлявший работавшую на космодроме Восточный в Приамурье фирму руководитель был арестован по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей, о чем рассказали сотрудники Благовещенского городского суда. Согласно информации регионального управления СК, речь идет непосредственно о главном инженере организации, которая выполняла работы на Восточном.
 

 

«Согласно версии следствия, он, обладая всеми необходимыми на то полномочиями, в период с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере миллиона рублей, которую ему дал руководителей одного из подрядных предприятий, которые осуществляли строительство объектов на космодроме Восточный. За эту сумму акт выполненных работ должен был быть подписан без каких-либо препятствий», - заявили сотрудники Следственного комитета.
 
В СК уточняют также, что задержать мужчину удалось в Москве, а само обвинение ему было предъявлено уже в Благовещенске. По ходатайству следствия его взяли под стражу.
 
По статье о получении взятки в особо крупном размере начато уголовное производство. «Обвиняемый, находясь на свободе, может встречаться со свидетелями по уголовному делу и попытаться их давать ложные показания и начать разрабатывать версии, которые пустят следствие по ложному следу», - заявили в Благовещенском городском суде.

Николай Офицеров
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