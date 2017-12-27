В Польше задержали подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина

В Международном аэропорту имени Фредерика Шопена при проверке документов мужчина предъявил поддельный паспорт гражданина Румынии. В ходе допроса нарушитель признался, что на самом деле он является россиянином Андреем Черняковым. По фальшивым документам он пытался пройти паспортный контроль. Правоохранители выяснили, что данный мужчина был объявлен в международный розыск. Варшавский суд принял решение о временном аресте Андрея Чернякова.
Напомним, что Черняков является главным подозреваемым по делу строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в столице РФ. Ему инкриминируют хищение более 10 миллиардов рублей.