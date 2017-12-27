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| | В Польше задержали подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина

В Польше задержали подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина

Вчера, 21:01
Правоохранителям Польши удалось задержать россиянина, подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей, при прохождении паспортного контроля в Международном аэропорту Варшавы. Андрей Черняков предъявил поддельные документы. Об этом проинформировали в пресс-службе пограничной стражи.

В Польше задержали подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина

 

В Международном аэропорту имени Фредерика Шопена при проверке документов мужчина предъявил поддельный паспорт гражданина Румынии. В ходе допроса нарушитель признался, что на самом деле он является россиянином Андреем Черняковым. По фальшивым документам он пытался пройти паспортный контроль. Правоохранители выяснили, что данный мужчина был объявлен в международный розыск. Варшавский суд принял решение о временном аресте Андрея Чернякова.

Напомним, что Черняков является главным подозреваемым по делу строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в столице РФ. Ему инкриминируют хищение более 10 миллиардов рублей.
Виктория Озерова
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