В Польше задержали подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей россиянина

Правоохранителям Польши удалось задержать россиянина, подозреваемого в хищении 11 миллиардов рублей, при прохождении паспортного контроля в Международном аэропорту Варшавы. Андрей Черняков предъявил поддельные документы. Об этом проинформировали в пресс-службе пограничной стражи.

Виктория Озерова

В Международном аэропорту имени Фредерика Шопена при проверке документов мужчина предъявил поддельный паспорт гражданина Румынии. В ходе допроса нарушитель признался, что на самом деле он является россиянином Андреем Черняковым. По фальшивым документам он пытался пройти паспортный контроль. Правоохранители выяснили, что данный мужчина был объявлен в международный розыск. Варшавский суд принял решение о временном аресте Андрея Чернякова.Напомним, что Черняков является главным подозреваемым по делу строительства Алабяно-Балтийского тоннеля в столице РФ. Ему инкриминируют хищение более 10 миллиардов рублей.