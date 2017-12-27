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| | Жителя Ртищевского района предстанет перед судом за секс в машине с 15-летней

Жителя Ртищевского района предстанет перед судом за секс в машине с 15-летней

Вчера, 20:27
Житель одного из сел Ртищевского района будет осужден за интимные отношения с 15-летней девочкой, в результате чего несовершеннолетняя забеременела. Расследование по данному делу завершено.

Жителя Ртищевского района предстанет перед судом за секс в машине с 15-летней

 

22-летний парень из Ртищевского района Саратовской области будет осужден за интимную связь со школьницей, документы по делу были переданы в суд. По сведениям, предоставленным СУ СКР по региону, летом текущего года, находясь в собственном транспортном средстве, припаркованном вблизи села района, молодой человек вступил в половое сношение со своей несовершеннолетней подругой. Обстоятельства дела выяснились после того, как девушка обратилась в больницу с заявлением о своей беременности.

В ходе проведения расследования подозреваемый признал свою вину. Молодого человека обвиняют в половом сношении с лицом, которое заведомо не достигло 16-летнего возраста. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в суде.
Виктория Озерова
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