В Москве расстрелявший охранника экс-директор фабрики "Меньшевик" объявлен в розыск

Представители правоохранительных органов Москвы подтверждают, что на данный момент бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов находится в розыске. Для его скорейшей поимки уже объявлен план «Сирена».

Упомянутый злоумышленник в среду утром устроил стрельбу на территории фабрики. На данный момент прочесываются все складские помещения предприятия, дабы отыскать скрывающегося от правосудия стрелка. Состоит площадь «Меньшевика» не менее чем из 15 тысяч квадратных метров. На территории фабрики имеется два пятиэтажных здания, которые между собой соединены переходом.

Одно из них имеет административный характер, другое производственный. Помимо этого, на территории предприятия очень много складов. Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, как известно, вступил в конфликт с нынешним руководством. После он достал огнестрельное оружие и выстрелил в охранника. Карабин "Сайга", из которого был открыт огонь, найден на территории завода.

Ранение имело фатальный характер, и мужчина в результате скончался. В МВД отметили, что ранее распространялась информация о захвате заложников, однако эти данные не соответствуют правде. Пресс-служба полиции заявила, что погибший только один это упомянутый охранник.

Николай Офицеров